Rheinland-pfälzischer Landtag weist AfD-Einspruch gegen Ordnungsrufe zurück

Das Plenum folgte damit einer Empfehlung des Ältestenrats, der zuvor über die Einsprüche beraten hatte. Eine solche Abstimmung gab es zuvor noch nie in der Geschichte des Landtags.



Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, und der Abgeordnete Damian Lohr hatten die Ordnungsrufe in der Plenarsitzung am 25. August erhalten, weil sie die Sitzungsleitung von Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) kritisiert hatten. Zuvor hatte Hering gerügt, dass aus den Reihen der AfD der Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) «Kindesmisshandlung und anderes vorgeworfen wurde». Lohr hatte sich in der Sitzung über den Zwischenruf «Pack» beschwert.