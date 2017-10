Er gab an, er wolle ihr helfen, ihr Geld vor Einbrechern in der Gegend zu schützen. Sie solle es an die Haustür hängen, damit er es für sie bewahren könne. Die Polizei schnappte den Betrüger, als er das Geld am Montagabend abholte. Nun wird gegen ihn wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs ermittelt.

Anlässlich des Falls warnt die Polizei Mainz erneut vor Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Polizisten würden am Telefon nie nach Vermögensverhältnissen fragen oder gar verlangen, Geld zur Abholung bereitzuhalten, hieß es.