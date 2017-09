Riesige Hanfpflanze auf dem Fahrrad transportiert

Eine Cannabis-Pflanze. Symbolfoto: Matt Masin/Orange County Register via ZUMA Foto: dpa

(Bad Kreuznach (dpa/lrs)) Einen ungewöhnlichen Cannabis-Transport hat die Polizei in Bad Kreuznach gestoppt. Die Beamten hielten in der Nacht zum Dienstag nach eigenen Angaben einen Fahrradfahrer an, der eine 1,80 Meter große Hanfpflanze dabei hatte.