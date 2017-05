Ring frei: 24h-Rennen in der Eifel vor rund 200.000 Fans gestartet (Fotos)

Um Punkt 15.30 Uhr führte der US-Amerikaner Jeff Westphal im Schwester-Auto des Bitburgers Thomas Mutsch, dem Glickenhaus SCG 003C als Trainingsschnellster auf der Pole-Position in die Auseinandersetzung zweimal rund um die Uhr in der weltberühmten „Grünen Hölle“.Auf Rang vier folgte ihm als Startfahrer des Ferrari 488 GT3 Oliver Kainz (Daun / Kottenheim). Dazwischen zwei Audi R8 LMS auf den Positionen zwei und drei mit den Startfahrern Rene Rast und Kelvin van der Linde. Die Werke haben in diesem Jahr wieder das „Who is who“ des Langstrecken- und Tourenwagensports aufgestellt. Insgesamt elf aktive DTM-Piloten gegen für Audi, BMW und Mercedes-AMG an den Start.Genau 161 Fahrzeuge mit etwa 600 Piloten hatten bei strahlendem Sonnenschein das „Rockfestival unter den Autorennen“ in Angriff genommen. Es soll auch in diesem Jahr eine Hommage an die schönste Rennstrecke der Welt werden. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als ein Wetterchaos mit Hagelschauern das Rennen bereits frühzeitig unterbrochen hatte, ist für dieses Jahr „Kaiserwetter“ mit Temperaturen in den hohen 20-Grad-Bereichen in der Eifel voraus gesagt. Erneut rechnet der veranstaltende ADAC Nordrhein mit ungefähr 200.000 Zuschauern auf den Campingplätzen entlang der Strecke.Erneut gehen zahlreiche Endurance-Motorsportler aus der Region beim Ausdauer-Rennen in der Eifel an den Start. Thomas Mutsch als Zwölfter des Qualifyings gehört im zweiten Glickenhaus zu einem Kreis von etwa 30 Besatzungen, die als mögliche Sieganwärter im Gesamtklassement gehandelt werden. Arno Klasen (Karlshausen) strebt im Cup-Porsche 991 einen vorderen Platz in der Klasse an. Ähnliche Ziele haben die beiden BMW-Piloten Philipp Leisen (Irrel) und Rudi Adams (Nohn) in ihren jeweiliger Klassen.Das Informationsangebot für die Fans in diesem Jahr ist riesig: Medienpartner RTL Nitro überträgt seit 15 Uhr 26 Stunden live durchgehend bis am Sonntag eine halbe Stunde nach dem Zieleinlauf um 16 Uhr und komplettiert seine Berichterstattung mit vielen Reportage-Eindrücken aus den Boxen und neben der Strecke von den Campingplätzen. Zudem wird im Rahmen der Frmel-1-Berichterstattung vom Rennen aus Monaco immer wieder in die Eifel geschaltet. Zudem gibt es zahlreiche Livestreams auf www.24h.rennen.de , auch über Fan-TV, Radio Nürburgring und alle gängigen Social media Kanäle ist der Ring-Klassiker permanent vertreten.Für die Fans gibt es am Samstag und Sonntag massenhaft Angebote neben der Rennstrecke. Im alten Fahrerlager hat die Falken Drift Show ihre Basis aufgeschlagen. Im Fahrerlager hinter den Boxen warten die Teams der WTCC, des Audi Sport TT-Cups, und die Mercedes-AMG-Fan-Base auf die Besucher. Audi bietet in seinem Areal im Fahrerlager eine Großbild-Übertragung von der Strecke. Im Fan-Zentrum von Pirelli und Ronal gibt es Freikarten für den exklusiven Fan-Hotspot an der „Antoniusbuche“ zu gewinnen.Volksfreund.de wird laufend über den Stand des Rennens berichten und ein Auge auf die regionalen Piloten haben.