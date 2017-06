«Rock am Ring»: Analyse von Beweismitteln dauert an

Zwei Aufbauhelfer waren einen Tag vor Beginn von «Rock am Ring» aufgefallen, weil ihre Namen nicht zu den Personallisten der Veranstalter passten. Sie gerieten in den Verdacht einer Verbindung in die dschihadistisch-salafistische Szene in Hessen. Ihre Wohnungen wurden durchsucht und Beweismittel sichergestellt.

Wegen des Terrorverdachts war Deutschlands wohl bekanntestes Rockfestival an Pfingsten in der Eifel am ersten Abend unterbrochen und das Gelände evakuiert worden. Der Auftritt der Band Rammstein fiel aus. Zur Frage, ob es für die 87 000 Besucher eine Entschädigung geben könnte, hielten sich die Frankfurter Veranstalter am Montag bedeckt.

Bei der Innenministerkonferenz in Dresden, die bis diesen Mittwoch dauert, wollte der rheinland-pfälzische Ressortchef Roger Lewentz (SPD) Sicherheitsüberprüfungen von Mitarbeitern bei Großveranstaltungen zum Thema machen - als Reaktion auf den Terroralarm von «Rock am Ring».