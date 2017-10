Rudi Cerne: Verbrechen lauert nicht an jeder Ecke - 50 Jahre «Aktenzeichen XY... ungelöst»

«Ich sage nicht, an jeder Ecke lauern das Verbrechen und der Horror.» Allerdings hätten ihn die Berichte über die vielen Kriminalfälle in seiner Vorsicht bestätigt. «Die Ansage von Eltern, geh mit keinem Fremden mit, ist nicht falsch», erklärte er. Am 20. Oktober 1967 strahlte das ZDF zum ersten Mal «Aktenzeichen XY... ungelöst» aus.

Seit 50 Jahren bitten Ermittler aus Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz bei schwerwiegenden Straftaten wie Raub, Mord oder Entführung um die Mithilfe des Fernsehpublikums. Von insgesamt 4586 Fällen konnten bis zum 1. August 2017 1853 geklärt werden, auch weil aufmerksame Zuschauer viele Hinweise lieferten. Erfinder war Eduard Zimmermann (1929-2009), der die Sendung auch 30 Jahre lang moderierte. Cerne ist seit 2002 dabei.