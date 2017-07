Ruhestörung in Bad Kreuznach entpuppt sich als Dreh für Privat-Porno

"Polizei"-Schild. Foto: Ralf Hirschberger/Archiv Foto: dpa

(Bad Kreuznach) Dreharbeiten für einen privaten Sexfilm auf einem Spielplatz in Bad Kreuznach haben in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner hatten die Polizei wegen Ruhestörung gerufen, wie die Polizei am Montag mitteilte.