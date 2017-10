Rund 150 000 Menschen zum Auftakt des Einheitsfestes - Heute Festakt - Dreyer fordert mehr Dialog mit den Bürgern

Rund 150 000 Besucher haben das Bürgerfest in Mainz zum Auftakt der zentralen Einheitsfeiern besucht. Das teilte die rheinland-pfälzische Staatskanzlei am Dienstag mit. Das Fest am Montag war nach Angaben der Polizei ohne Probleme über die Bühne gegangen.



«Der Tag verlief störungsfrei», sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Nach dem Ende des Nieselregens waren immer mehr Gäste zu den Ständen und den Konzerten gekommen. Die Staatskanzlei rechnet mit einer halben Million Besucher an beiden Tagen. Höhepunkt der Feiern sind am Dienstag ein Gottesdienst im Dom und ein Festakt in der Rheingoldhalle mit vielen Spitzenpolitikern, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Sicherheitsbereich in einem Teil der Innenstadt ist abgesperrt.



Mehr Dialog mit den Bürgern



Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält mehr Dialog mit den Bürgern für notwendig, um Wähler zurückzugewinnen. «Ich glaube, dass der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir innehalten müssen und überlegen müssen, wie wir in der Vergangenheit miteinander umgegangen sind», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin der Deutschen Presse-Agentur vor der zentralen Einheitsfeier in Mainz. «Ob das ausreichend ist oder ob wir neue Formen finden können, dass man auch wieder in einen konstruktiven Diskurs einsteigt, dass man zuhört, was die Menschen brauchen und dann Lösungen gemeinsam erarbeitet. (...) Dann werden wir auch nicht bedroht von rechts oder von links.»