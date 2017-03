Ryanair baut Angebot in Frankfurt früher aus

Eine Boeing 737 der Ryanair wartet auf den Abflug. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Frankfurt/Main (dpa)) Der Billigflieger Ryanair baut sein Angebot vom Frankfurter Flughafen zwei Monate früher aus als bislang angekündigt. 17 von 20 geplanten zusätzlichen Verbindungen sollen bereits am 4. September an den Start gehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.