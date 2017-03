Zu den neuen Routen gehören Flüge nach Eilat (Israel) und Plowdiw (Bulgarien). Ryanair fliegt nun auch vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt ab. Rheinland-Pfalz will seinen Anteil an dem defizitären Flughafen Hahn an den Luftfahrtkonzern HNA aus China verkaufen.