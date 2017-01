SPD-Chef Gabriel zu Kundgebung in Koblenz gegen ENF-Rechtspopulisten erwartet

Sigmar Gabriel (SPD). Foto: Soeren Stache/Archiv Foto: dpa

(Koblenz) SPD-Chef Sigmar Gabriel kommt zur Protestkundgebung gegen die Tagung der rechtspopulistischen ENF-Fraktion des Europaparlaments an diesem Samstag in Koblenz. Das teilte die Pressestelle des SPD-Parteivorstands am Freitag in Berlin mit.