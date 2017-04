SPD-Landsparteitag in Lahnstein - Heiß wie Frittenfett

DER SCHULZ-ZUG ZIEHT NOCH

Der neue Parteichef ist zwar nicht persönlich anwesend, aber dennoch ist Martin Schulz auf dem SPD-Landsparteitag in Lahnstein quasi omnipräsent. Schreibunterlagen mit dem Konterfei des sozialdemokratischen Hoffnungsträgers liegen vor jedem Delegierten, es gibt Energy-Drinks mit Schulz-Fotos, an mehreren Stellen in der Stadthalle stehen Schulz-Pappaufsteller in Lebensgröße, und irgendwann während des Parteitags wendet sich der Kanzlerkandidat auch noch mit einer Videobotschaft ans Auditorium. Schulz ist überall.Dass der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments der richtige Spitzenkandidat ist, dass es die SPD mit dem 61-Jährigen am 24. September bei der Bundestagswahl schaffen kann, stärkste Partei zu werden, hören die 380 Delegierten an diesem Samstag gleich mehrfach: von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, von SPD-Generalsekretärin Katarina Barley und auch von SPD-Landeschef Roger Lewentz.Der Mainzer Innenminister hat zwar wegen des für ihn desaströsen Rechnungshofsberichts über den zunächst gescheiterten Verkauf des Hunsrückflughafens Hahn „eine besondere Woche“ hinter sich, wie er selbst verniedlichend betont. Doch die Fehler habe er in der Vergangenheit schon oft genug eingestanden, fügt Lewentz quasi als Schlussstrich hinzu, attackiert lieber CDU-Landeschefin Julia Klöckner („Ihr Politikverständnis ist Nein-Sagen“) und schaut ansonsten gemeinsam mit den Genossen lieber nach vorn.Die rheinland-pfälzische SPD verabschiedet an diesem Tag in Lahnstein die Landesliste für die Bundestagswahl, und das erklärte Ziel ist es, dieses Mal mehr als die bislang zehn Parlamentarier in den nächsten Bundestag zu schicken. Die Genossen sind motiviert – auch ohne die reale Präsenz ihres neuen Zugpferds. Das knackigste Zitat des Tages kommt von Katarina Barley, die als Bundestagsneuling mit der Beförderung zur Generalsekretärin den größten politischen Karrieresprung hingelegt hat. „Die Partei ist heiß wie Frittenfett, alle sind motiviert bis in die Haarspitzen“, fasst die für den Bundestagswahlkampf verantwortliche Genossin die gefühlte Stimmung in der SPD zusammen. Doch der fast schon irreale Schulz-Hype vergangener Tage hat sich beruhigt. Die Partei mag zwar noch köcheln, um Barleys Frittenfettbild aufzugreifen, aber in den Umfragewerten von Spitzenkandidat und SPD ist der Höhenflug zuletzt wieder etwas abgeflacht. „Das ist gar nicht so schlecht“, meint die Schweicherin, „es müssen immer wieder Kohlen nachgeschippt werden.“Barley redet viel in Bildern, was jemand, der jeden Tag im Fernsehen ist und kurze, knackige Sätze sagen muss, wohl auch schnell lernt. Ihr Landesparteichef Roger Lewentz lobt sie ein paar Minuten zuvor als „unheimlich starke Politikerin“, auf die die rheinland-pfälzische SPD stolz sein könne. Barley lächelt zufrieden.Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer muss an diesem Tag viel lächeln, weil gefühlt so gut wie jeder im Saal ein Selfie mit der beliebten Regierungschefin machen will. In ihrer halbstündigen Rede gibt sie sich kämpferisch und ruft die Partei zur Geschlossenheit im gerade erst anlaufenden Bundestagswahlkampf auf. „Das nächste Mal machen wir das ohne die Union als führende Partei“, schaut Dreyer schon mal auf den Abend des 24. September voraus.Dass die Partei den Appell der Trierer Sozialdemokratin beherzigt, zeigt sich bei der Verabschiedung der Kandidatenliste für die Bundestagswahl. Es gibt keine Gegenkandidaten, dafür 90-Prozent-Ergebnisse für die Bewerber. Nur der wegen Grundstücksgeschäften in der Kritik stehende Oppenheimer Bürgermeister Marcus Held bekommt – wie erwartet – ein paar Stimmen weniger.Realistische Chancen auf ein Bundestagsmandat dürften die ersten zehn, elf Bewerber haben. Aus der Region Trier ist nur Generalsekretärin Katarina Barley darunter. Für Jan Pauls (Wahlkreis Bitburg, Platz 14) und Benjamin Zilles (Wahlkreis Mosel, Platz 15) wird es dagegen schwer. Wegen ihrer hinteren Listenplatzierung und gestandenen CDU-Gegenkandidaten in den Wahlkreisen werden den beiden nur Außenseiterchancen eingeräumt.Die SPD profitiert offenbar weiter vom Hype um ihren neuen Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Seit seiner Nominierung Ende Januar sind laut Generalsekretärin Katarina Barley über 16.000 neue Mitglieder in die Partei eingetreten, davon allein 1200 in Rheinland-Pfalz. Im gesamten vergangenen Jahr verzeichnete die SPD 13.000 Neueintritte. Laut Barley sind über 40 Prozent der in diesem Jahr eingetretenen Genossen im Jusoalter und damit unter 35.„Vielleicht bringt der Schulz-Zug auch den IC-Anschluss nach Trier.“Juso-Landesvorsitzender Erik Schöller (Föhren)Mehr zum Thema: Landes-SPD verabschiedet Kandidatenliste