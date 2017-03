SPD erhofft sich von Schulz Rückenwind für Landespolitik

Die rheinland-pfälzische SPD erhofft sich vom Auftritt ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz in Worms Rückenwind für die eigene Politik im Land. Schon jetzt sei die Stimmung in der Landes-SPD durch die Schulz-Kandidatur «extrem gut», sagte Landesgeschäftsführer Daniel Stich. Die Arbeit der SPD könne noch besser werden, wenn auch in Berlin ein sozialdemokratischer Kanzler regiere. Schulz wird am (morgigen) Samstag (ab 15.00 Uhr) in der Veranstaltungsreihe «soziale Gerechtigkeit» über seine politischen Ideen und Ziele sprechen.



In Umfragen hat die SPD seit der Nominierung deutlich zugelegt.Es ist das erste Mal seit der Nominierung zum Kanzlerkandidaten, dass Schulz in Rheinland-Pfalz auftritt. In Worms werden auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Innenminister Roger Lewentz und Fraktionschef Alexander Schweitzer (alle SPD) erwartet. Außerdem sollen laut Stich Parteimitglieder aus Hessen und Baden-Württemberg kommen - um Schulz mal persönlich zu begegnen und Fotos mit ihm zu machen.