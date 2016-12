Saarbrücken: Unbekannter überfällt Fußgängerin schlägt sie mit Eisenstange nieder

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Eine Fußgängerin ist in Saarbrücken überfallen und mit einer Eisenstange niedergeschlagen worden. Die 59-Jährige sei am Donnerstagabend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei am Freitag. Lebensgefahr bestehe nicht.