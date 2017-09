Wie der Kriminaldienst der Polizei in Saarlouis am Freitag mitteilte, werden die Ketten-Nachrichten mit der Aufforderung an Kinder und Jugendliche gesendet, sie anderen weiterzuleiten - sonst drohe ihnen, den Angehörigen oder Freunden ein Unglück.Die Polizei warnte vor den Sprachnachrichten. Die Drohungen könnten bei den Kindern Ängste hervorrufen. Die Polizei rät Eltern, in der Familie offen über die Nachrichten zu reden. Die Mitteilungen sollten gelöscht und natürlich nicht weiterverschickt werden.