«Wir können Volksfeste nicht zu Hochsicherheitsbereichen umformen», sagte Verbandspräsident Hans-Peter Arens am Dienstag in Koblenz. Für zusätzliche Absperrungen und Bewachungen von Festen und Märkten müsse wie auch etwa bei Bundesliga-Fußballspielen die öffentliche Hand aufkommen. Der Verband, der zudem Überregulierungen und zu hohe Gebühren für Schausteller und Marktkaufleute beklagte, kam von Samstag bis Dienstag in Koblenz zu seinem 37. Bundesverbandstag zusammen.