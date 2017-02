Schlange faucht Polizisten an - Beamter packt beherzt zu

Eine Kornnatter. Archiv-Foto: Klaus-Dietmar Gabbert

(Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs)) Eine eineinhalb Meter lange Schlange hat bei Neustadt an der Weinstraße die Polizei angefaucht. Trotzdem packte ein Beamter beherzt die ungiftige gelb-rote Kornnatter und steckte sie in einen Karton, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.