Schneefälle im Bergland: Glättegefahr auf Straßen

Eine Person geht bei Regen durch den Schlamm. Foto: Kay Nietfeld/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Meteorologisch hat der Frühling begonnen, doch das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich in den kommenden Tagen noch nicht so: In höheren Lagen wird sogar Schnee erwartet.