Schokoladen-Anhänger ist wieder da - aber ohne 20 Tonnen Schokolade

Als Diebe den Anhänger Mitte August rund 250 Kilometer entfernt in Mittelhessen stahlen, war er noch mit Nutella, Überraschungseiern und anderen Süßigkeiten beladen gewesen. Der Auflieger war am vergangenen Donnerstag, 17. August, um 15 Uhr im Schneppenheimer Weg in Euskirchen entdeckt worden.Die Zugmaschine fanden die Fahnder mit leerem Tank dann vier Tage später am vergangenen 21. August in der Ruhr-Stadt Wetter, wie die Polizei in Marburg am Donnerstag mitteilte . Dort sei offenbar den Dieben der Sprit ausgegangen, sie ließen den Lastwagen mit leerem Tank, offen und ohne Kennzeichen mitten auf einer Kreuzung stehen - wo er gegen 2.35 Uhr auffiel. Aufgrund der noch bestehenden Restwärme des Motors könne der Lkw noch nicht allzu lange dort gestanden haben, so die Polizei. Der Abstellort des Trucks ist etwas über 100 km weit weg vom Kühlanhänger und auch über 230 Kilometer weit weg vom Ort des Diebstahls.Die Täter, wie ihre Beute bislang verschwunden, hatten es einem Polizeisprecher zufolge wohl auf Lebensmittel abgesehen. Unklar sei, ob sie wussten, dass in dem Kühlanhänger tonnenweise Schokolade im Wert von bis zu 70.000 Euro war. Die Diebe hätten ihren Schoko-Coup aber vorbereitet: Im hessischen Weimar stahlen sie den Lastwagen, koppelten dessen Anhänger im nahen Kirchhain ab und später in Neustadt den Kühlanhänger an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Zugfahrzeug, die Anhänger oder ein ungewöhnliches Umladen beobachtet haben.