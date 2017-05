Schon wieder Blitzer in Saarbrücken beschmiert

Ein Blitzer in der Metzer Straße ist am 28.3.2017 in Saarbrücken (Saarland) mit Teer und Federn überzogen. Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Geschwindigkeitsmessanlagen in der saarländischen Landeshaupstadt geteert und gefedert. Foto: Oliver Dietze (Oliver Dietze/dpa)