Schüsse auf Lebensgefährtin: Mann in Psychiatrie eingewiesen

(Trier/Wittlich) Ein halbes Jahr nach Schüssen auf seine Lebensgefährtin in Wittlich hat das Landgericht Trier die Unterbringung eines 90-Jährigen in ein psychiatrisches Krankenhaus angeordnet. Der Mann sei wegen seiner Demenzerkrankung nicht schuldfähig, teilte das Gericht am Mittwoch mit.