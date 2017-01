Schwan starb an der Mosel bei Zell am gefährlichen Vogelgrippe-Virus

Ein Schwan auf einem Gewässer. Foto: Maurizio Gambarini/Archiv Foto: dpa

(Zell/Koblenz (dpa/lrs)) Ein an der Mosel tot aufgefundener Schwan ist an dem gefährlichen Vogelgrippe-Virus H5N8 gestorben. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Montag in Koblenz mit. In der vergangenen Woche war bei diesem und einem weiteren Schwan bereits nachgewiesen worden, dass sie an Vogelgrippe starben.