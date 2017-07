Schwül-warmes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sonnenblumen blühen bei strahlendem Sonnenschein auf einem Feld. Foto: Federico Gambarini Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Sowohl die Sonnenbrille als auch den Regenschirm sollten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland in den kommenden Tagen einpacken. Bei schwül-warmem Wetter seien einzelne Gewitter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mit.