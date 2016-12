So viele Drogentote wie seit 2009 nicht mehr

Die Zahl der Drogentoten in Rheinland-Pfalz ist in diesem Jahr auf den höchsten Stand seit 2009 gestiegen. Wie das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, starben bis zum 27. Dezember mindestens 58 Menschen an Rauschgiftkonsum. Mehr Drogenopfer gab es zuletzt vor sieben Jahren, als 60 Menschen durch Rauschgift ums Leben kamen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Zahl der Opfer von 48 auf 58 gestiegen. Im Jahr 2006 waren sogar 77 Menschen an Drogen gestorben.

Das Innenministerium sieht jedoch keinen Trend. Den Todesfällen gehe häufig ein langjähriger Drogenkonsum voraus, der die körperliche Verfassung unterschiedlich beeinträchtigen könne, erklärte Ministeriumssprecher Steffen Wehner. Darüber hinaus spielten die Verfügbarkeit, die Qualität und die Art der Einnahme der Drogen eine Rolle. Ebenso könnten Schwankungen oder lokale Häufungen auftreten, die eine Ursachenforschung nach sich ziehen. Das LKA betrachte die Einzelfälle. Nicht die Zahl in der Summe führe zu Präventionsmaßnahmen, sondern die Erkenntnis aus den Einzelfällen.

In den vergangenen zehn Jahren sind im Durchschnitt 51 Menschen pro Jahr in Rheinland-Pfalz durch Rauschgiftkonsum ums Leben gekommen. Zur Art der Drogen machten die LKA-Experten keine Angaben.

Im Sommer waren in der Eifel gleich drei Menschen innerhalb weniger Tage durch Drogenkonsum gestorben. In allen drei Fällen habe es keine Hinweise auf ein Verbrechen oder organische Krankheiten gegeben, erklärte die Polizei.