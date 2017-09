Söhne sollen Vater in der Südpfalz schwer verletzt und beraubt haben

Der 56-Jährige liegt seit der Attacke vom Dienstag auf der Intensivstation eines Krankenhauses,wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 25 bis 38 Jahren kamen wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

Nach Darstellung der Ermittler waren die drei Verdächtigen mit einem Schlüssel in die Wohnung des Vaters eingedrungen und hatten ihn mit unbekannten Gegenständen niedergeschlagen. Der 56-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und multiple Prellungen am Körper. Danach sollen die jungen Männer ihn mit Klebeband stranguliert und sein Bargeld sowie weitere Wertgegenstände geraubt haben.



Sie wurden noch am Dienstag festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.