Sommer 2017: Hitzerekord in Rheinland-Pfalz

von 18,4 Grad zu den wärmeren Bundesländern. Denn bundesweit betrug die Durchschnittstemperatur 18 Grad. Der langjährige Vergleichswert liegt mit 16,3 Grad noch einmal deutlich darunter. Die Sonne schien rund 650 Stunden lang - das Durchschnittsoll für Rheinland-Pfalz liegt bei 595 Sonnenstunden im Sommer.

In Rheinland-Pfalz wurde am 22. Juni auch der deutsche Hitzerekord des Sommers 2017 gemessen. In Trier-Petrisberg kletterte das Thermometer auf 37,2 Grad - dieser Wert blieb bundesweit unerreicht. Angesichts der warmen Sommerwitterung konnte die Weinlese in der Pfalz bereits im zweiten Augustdrittel beginnen. Mit 280 Litern Niederschlag pro Quadratmeter lag Rheinland-Pfalz dagegen unter dem bundesweiten Durchschnittswert von 305 Litern pro Quadratmeter.