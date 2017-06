Sommer adé: Tief bringt ab Dienstag Schauer und Gewitter

Grund dafür ist ein Tiefdruckgebiet über den Britischen Inseln, das die bestehende Großwetterlage gehörig durcheinanderwirbelt, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte.



Die ersten Auswirkungen davon sind bereits am Montagnachmittag zu spüren: Von Westen und Südwesten her ziehen dann Wolken auf, die gewittrige Schauer mit sich bringen. Am Dienstag breiten sich die Wolken immer mehr aus, der Niederschlag wird kräftiger. Kälter wird es dadurch aber kaum. Die Temperaturen pendeln weiterhin zwischen schwülen 25 bis 29 Grad, in den Hochlagen um 24 Grad.