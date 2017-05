Sommerlich warm mit über 30 Grad - Unwettergefahr

Nachts ziehen im Westen ein paar Wolken vorbei, sonst ist es sternenklar. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 10 Grad.



Am Sonntag bleibt es sonnig, ein paar Quellwolken, über den Höhen besteht die Möglichkeit für Wärmegewitter. Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 33 Grad. Am Montag und Dienstag scheint wieiter die Sonne und ein paar Quellwolken zeigen sich am Himmel. Dabei zunehmend schwül mit örtlichen Schauern und kräftigen Hitzegewittern, vor allem über den Höhen.

Im weiteren Verlauf sollen die Temperaturen wieder knapp unter die 30-Grad-Marke fallen. Für Sonntag muss mit Unwetter bei starkem Regen und Hagel vor allem Richtung Eifel gerechnet werden. Auch am Montag könnte es in dieser Region zu starkem Regen, Hagel und Sturmböen kommen.Am Samstag scheint die Sonne bei strahlend blauem Himmel. Später bilden sich über den Höhen ein paar lockere Quellwolken. Die Temperaturen erreichen 26 Grad in Adenau und Kelberg, bis 32 Grad zwischen Traben-Trabach und Enkirch. Es weht schwacher, teils böiger östlicher Wind.