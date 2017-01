Spätes Glück: Winzer freuen sich über Eiswein

Gefrorene Trauben während der Eisweinlese zwischen Plastikplanen. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Landau/Udenheim (dpa/lrs)) Das lange Warten auf die Kälte hat sich für einige Winzer in Rheinland-Pfalz gelohnt: Sie konnten am Freitagmorgen Eiswein ernten, also den Süßwein, der gerne zum Dessert getrunken wird. Zu den Glücklichen gehörten laut Rheinhessenwein Weingüter in Budenheim sowie das Weingut Rudolf Fauth in Udenheim. Auch in der Pfalz zogen Mannschaften gegen 5 Uhr in die Weinberge.