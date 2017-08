Spaziergänger findet im Saarland skelettierte Leiche in Waldstück

Absperrband der Polizei. Foto: Bodo Marks/Archiv Foto: dpa

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Eine skelettierte Leiche hat ein Spaziergänger in einem Waldstück im saarländischen Lebach entdeckt. Die Identität der toten Person sei noch völlig unklar, sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Donnerstag.