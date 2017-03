Stärke 2,7: Leichtes Erdbeben an der Mosel - Menschen spüren Erschütterung

Der rot markierte Erdbeben-Ausschlag auf einem Seismographen-Ausdruck. Foto: Fredrik von Erichsen/Symbolbild Foto: dpa

(Kobern-Gondorf (dpa/lrs)) In der Vordereifel hat am Dienstag die Erde gebebt. Der leichte Erdstoß um 6.29 Uhr hatte eine Stärke von 2,7, wie der rheinland-pfälzische Landeserdbebendienst mitteilte. Das Zentrum lag bei Kobern-Gondorf (Kreis Mayen-Koblenz) in einer Tiefe von zehn Kilometern.