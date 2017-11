Stahlüberbau an Hochmoselbrücke wächst bis auf Eifelseite

Die Baustelle des Hochmoselüberganges bei Zeltungen-Rachtig. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Koblenz/Ürzig (dpa/lrs)) Der Stahlüberbau an der Hochmoselbrücke wächst in den nächsten Tagen komplett über die Mosel: An diesem Montag beginnt eine neue «Verschubphase», an deren Ende der Überbau erstmals einen Pfeiler auf der Eifelseite erreicht, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz in Koblenz mitteilte.