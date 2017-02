Stattliche Mängelliste: Rechnungshofbericht deckt fragliche Ausgaben des Landes auf

Einmal im Jahr hält der Rechnungshof Rheinland-Pfalz den Beamten im Land den Spiegel vor und kreidet an, wo überall unnötige Ausgaben gemacht oder fällige Einnahmen versäumt wurden. Der Reigen der Beanstandungen in dem am Dienstag in Mainz vorgestellten Jahresbericht des Landesrechnungshofs erstreckt sich über die Verantwortungsbereiche mehrerer Ministerien und Behörden. Zum Teil sind die Probleme erkannt und Lösungen eingeleitet, zum Teil dauern die Missstände an. Die einzelnen Punkte der Mängelliste summieren sich zu etlichen Millionen Euro, die die angespannte Finanzlage des Landes hätten entlasten können. Dazu gehören unter anderem:



- Staatsweingüter: Das Land hat vier Staatsweingüter und muss deren Defizite von mehr als drei Millionen Euro im Jahr tragen. Eine Neuordnung sei dringend erforderlich, fordert Rechnungshof-Präsident Klaus Behnke und schlägt auch eine Lösung vor: «Alle Versuche, die in Bad Kreuznach stattfinden, können auch an anderer Stelle durchgeführt werden.



- Staatsbäder: In Bad Bergzabern und Bad Bertrich steckt das Land Millionenbeträge in defizitäre Betriebe. «Das Betreiben einer Therme stellt keine Landesaufgabe dar», kritisieren die Prüfer.



- RLP AgroScience GmbH: Das 2004 gegründete Unternehmen in Neustadt an der Weinstraße erhielt insgesamt fast 28 Millionen Euro vom Land. Es geht um grundlagen- und anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Biotechnologie und Agrarökologie. Aber welche Leistungen die Gesellschaft konkret zu erbringen habe, sei nicht definiert, kritisiert Behnke und fügt hinzu: «Diese 78 Leute agieren eher wie ein Forschungsinstitut an der Uni und widmen sich möglicherweise interessanten Fragen - aber das ist eine Landesgesellschaft und die sollte auch konkrete Aufgaben haben.»



- Beamtenbesoldung: Das Bundesverfassungsgericht hat gerade erst eine Regelung dazu für nichtig erklärt. Jetzt wird kritisiert, dass bei der Einstufung von Beamten in Besoldungsgruppen Angaben zu Berufszeiten nicht geprüft wurden. Das hatte in manchen Fällen eine höhere Besoldung zur Folge. Umgekehrt wurden Zeiten der Kinderbetreuung oder bei der Bundeswehr nicht berücksichtigt, so dass das Grundgehalt zu niedrig angesetzt wurde.



- Ehemaliges Bahnbetriebswerk Gerolstein: Für den Umbau zu einer «Event Location» versprach das Land eine Kostenbeteiligung von 85 Prozent. Den Rest teilen sich Landkreis und Verbandsgemeinde. Dabei seien öffentliche Zuschüsse sonst auf 40 bis 50 Prozent begrenzt, wundert sich Behnke. Die Baukosten kletterten nach der Bewilligung von 1,3 auf 3,0 Millionen. Ein Bedarf für die Allgemeinheit sei nicht ersichtlich, bemängelt Behnke - das Kulturprogramm sei überwiegend kommerziell ausgerichtet.



- Kulturbau «Forum Confluentes» in Koblenz: Bei einer anderen Planung wären die Baukosten von rund 100 Millionen Euro um ein Viertel niedriger ausgefallen, kritisiert Behnke und weist auf vergleichbare Projekte in Berlin und Hamm hin. «Die angespannte Haushaltslage von Koblenz hat sich dadurch weiter verschärft und steuert auf eine Überschuldung zu.» Das Land habe das Projekt dennoch gebilligt und Zuschüsse von 19 Millionen Euro gegeben.



- Kindertagesstätten: Als «hochkomplex und teilweise intransparent» kritisiert die Behörde das System der öffentlichen Förderung von Kindertagesstätten. «Da wurden Kindergartenplätze gefördert, die gar nicht geschaffen wurden oder nur kurzfristig eingerichtet wurden», erklärt Behnke. Niemand habe dies nachgeprüft, obwohl Fördermittel von 24,6 Millionen Euro geflossen seien. Das Bildungsministerium erklärt dazu, das derzeitige Finanzierungssystem werde in Zusammenhang mit der vorgesehenen Novellierung des Kindertagesstätten-Gesetzes geprüft. «Ziel ist es, dass die zukünftige Finanzierung der Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz einfacher, transparenter und nachvollziehbarer werden soll.»



- Krankenhäuser: Nach der Fusion zweier Kliniken in Koblenz im Jahr 2014 wurde auch ein Neubau mit 137 Betten geplant, mit einer Landesförderung von 20 Millionen Euro. «Es gibt erkennbar keinen Bedarf dafür», sagt Behnke und verweist auf zusätzliche Bettenkapazitäten in Koblenz. «Wir haben eine Überkapazität von Betten, gleichwohl 20 Millionen an Förderung - das können wir nicht nachvollziehen.» Die Förderung werde jetzt noch einmal überprüft, hat das Gesundheitsministerium dem Landesrechnungshof mitgeteilt.