Steinmeier warnt vor Mauern der Enttäuschung und Wut - Kanzlerin Merkel: Vieles an der Einheit ist uns geglückt

(dpa) - Die große Mauer, die Deutschland geteilt habe, sei gefallen. Aber das Wahlergebnis vom 24. September habe gezeigt: «Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen», sagte Steinmeier am Dienstag in Mainz laut vorab verbreitetem Redemanuskript.



Ohne den Wahlerfolg der AfD direkt anzusprechen, sagte er beim Festakt zum Tag der Einheit: «Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut» seien bei manchen so fest geworden, dass Argumente nicht mehr durchdrängen. «Hinter diesen Mauern wird tiefes Misstrauen geschürt, gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten.» Steinmeier beklagte aber auch Mauern zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, offline und online - «Mauern rund um die Echokammern im Internet, wo der Ton immer lauter und schriller wird.»



Die Debatte über Flucht und Migration habe Deutschland aufgewühlt, sei aber auch Folge und Abbild einer aufgewühlten Welt. Viele Menschen sagten: «Ich verstehe die Welt nicht mehr.» Dahinter stehe eine Sehnsucht nach Heimat und Orientierung, die nicht den Nationalisten überlassen werden dürfe. «Heimat weist in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit.»



Steinmeier verwies auf begrenzte Möglichkeiten zur Aufnahme von Flüchtlingen und forderte eine Unterscheidung zwischen Flucht aus Gründen der politischen Verfolgung und Armutsmigration. Es gehe darum, «die Wirklichkeit der Welt und die Möglichkeiten unseres Landes übereinzubringen», sagte er.



Man könne dankbar sein, dass die Wiedervereinigung in Frieden geglückt sei, sagte Bundeskanzlerin Merkel vor dem Festakt zur Deutschen Einheit am Dienstag in Mainz. Daher trage Deutschland auch eine Verantwortung für Europa und eine bessere Entwicklung weltweit. «Denn wir wissen: Wir können uns von den Ereignissen in der Welt nicht abkoppeln.» Die Aufgaben seien nicht weniger geworden. «Aber wir können auch zurückblicken und sagen: Vieles an der Deutschen Einheit ist uns geglückt, und das sollte uns die Kraft geben, auch die ausstehenden Probleme zu lösen.»