Stillgelegter Panzer auf Privatgrundstück am Mittelrhein beschäftigt Behörden

«Panzer werden in so vielen Kriegen eingesetzt, das ist eine Verhöhnung aller Opfer», sagte die rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Ellen Demuth (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem sie von einer Bewohnerin darauf aufmerksam gemacht worden war, richtete Demuth eine Anfrage an die Landesregierung.

Die eigenwillige Gartengestaltung findet sich in Kretzhaus, einem Ortsteil von Linz, nordöstlich von Erpel in der Verbandsgemeinde Unkel (Kreis Neuwied). Der Besitzer hat Friedenstauben an dem Panzer angebracht. Außerdem gehören unter anderem eine alte englische Telefonzelle und eine Kuh in den britischen Farben zu dem Ensemble.

«Der Panzer steht auf einem Privatgrundstück und ist weder fahr- noch einsatzfähig», antwortete das Innenministerium auf die Anfrage der Abgeordneten. Er falle damit nicht mehr unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. In der Verbandsgemeinde Unkel werde denn auch keine rechtliche Handhabe dafür gesehen, die Beseitigung des Panzers zu verlangen.

So ganz zufrieden ist die Abgeordnete Demuth nicht mit der Auskunft. Es sei einfach geschmacklos, alte Kriegswaffen auf Privatgelände auszustellen. Sie hoffe, dass bei allen Beteiligten noch einmal ein Nachdenken darüber einsetze.