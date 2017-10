Stimmung in Wirtschaft gut: Sorgen um Fachkräftemangel

Zahlreiche Euro-Banknoten liegen auf einem Tisch. Foto: Daniel Reinhardt/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Auftragslage und Auslastung in der rheinland-pfälzischen Wirtschaft befinden sich weiter auf hohem Niveau. Die Einschätzung der Unternehmen sei so gut wie lange nicht mehr, teilten die Industrie- und Handelskammern (IHKs) am Donnerstag in Mainz mit.