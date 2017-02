Störche kehren nach Rheinland-Pfalz zurück

Die erste Sichtung eines Schwarzstorchs am 9. Februar bei Longuich an der Mosel sei «die früheste Beobachtung, die je in Rheinland-Pfalz gelang», sagt der Vogelkundler Michael Schmolz von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). «Normalerweise sollten sie um diese Zeit noch in Afrika sein.»