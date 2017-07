Der Konflikt eskalierte, als die Mutter eines Jungen am Freitag die Familie des rivalisierenden Kindes aufsuchte. Dabei geriet sie laut Polizei mit der anderen Mutter derart heftig in Streit, dass beleidigende Beschimpfungen fielen.



Als einer der Väter einschritt, schlug ihm eine Frau ins Gesicht. Schließlich schüttelte einer der Männer seinen Widersacher so sehr, dass dieser zu Boden fiel.



Durch das Tohuwabohu, dass sich auf die Straße verlagert hatte, wurden Nachbarn aufmerksam und verständigten die Polizei. Vier Beamte trennten die streitenden Familien schließlich und erstatteten Strafanzeigen gegen alle.