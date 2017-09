In der Nähe einer Diskothek in Saarbrücken habe einer der Männer mehrere Menschen beleidigt, während der andere ebenfalls pöbelnd die Straße in Richtung der Diskothek entlang ging. Am Ort des Zusammentreffens seien dann die Streiterein mit den Opfern eskaliert, woraufhin die jungen Männer jeweils mit ihren Messern zustachen. Die Opfer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Duo wurde noch vor Ort festgenommen.