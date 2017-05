Studie: Drei von vier Beschäftigten schlafen schlecht

Ein junger Mann schläft. Foto: Malte Christians/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Drei von vier Arbeitnehmern in Rheinland-Pfalz sind nach einer Studie der Krankenkasse DAK von Schlafproblemen betroffen. Seit 2010 habe sich deren Zahl in Rheinland-Pfalz ebenso wie in den angrenzenden Bundesländern mehr als verdoppelt, teilte die Krankenkasse am Donnerstag in Mainz mit. Hochgerechnet auf alle Beschäftigten wären das 1,5 Millionen Rheinland-Pfälzer.