Stürmisch: keine guten Aussichten für Rosenmontags-Umzüge

Zwar lässt sich vormittags in einigen Regionen noch die Sonne blicken, aber ab dem frühen Nachmittag breiten sich von der Eifel her Schauer aus, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag vorhersagte. Auch der Wind lege im Laufe des Tages zu: Die DWD-Meteorologen warnen vor starken bis stürmischen Böen und vereinzelten Gewittern. Dabei bleibt es bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad verhältnismäßig mild. In der Nacht regnet es weiter, oberhalb von 600 Metern fällt Schnee. Auch am Faschingsdienstag wird es nach Einschätzung der Meteorologen regnerisch und windig.