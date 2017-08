Sturm und Gewitter zum Start ins Wochenende

Dunkle Gewitterwolken und Regen. Foto: Nicolas Armer/Archiv Foto: dpa

(Frankfurt (dpa/lrs)) Der Start ins Wochenende soll in Rheinland-Pfalz gewittrig und sehr ungemütlich werden. Am Freitag könne es von Mittag an kräftigere Gewitter geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag mit.