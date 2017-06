Taucher bergen Leiche aus Eifel-See bei Mayen

Polizei (Symbolbild). Foto: TV-Archiv Foto: Jens Büttner (dpa)

(Rieden/Mayen (dpa/lrs)) Polizeitaucher haben die Leiche eines 29 Jahre alten Mannes aus dem Riedener Waldsee in der Eifel bei Mayen geborgen. Der Mann war dort am vergangenen Samstag schwimmen gewesen und untergegangen, wie die Polizei in Mayen am Mittwoch berichtete.