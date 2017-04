Tausende Autofans am Nürburgring: Staus am «Car-Freitag»

Autos stauen sich beim Carfreitag rund um den Nürburgring. Foto: Thomas Frey Foto: dpa

(Nürburg (dpa/lrs)) Reichlich PS und heiße Reifen: Mehr als 20 000 Auto- und Tuning-Fans haben sich zum sogenannten «Car-Freitag» am Nürburgring getroffen. Die große Masse sei bei schönem Wetter am Vormittag eingetroffen, sagte ein Sprecher der Polizei in Adenau am Freitag.