Techno-Festival heizt am Nürburgring Fans elektronischer Musik ein

Die Rennstrecke Nürburgring wandelt sich immer mehr auch zur Musikbühne: Nach dem legendären Spektakel «Rock am Ring» und der neuen «Olé Schlagerparty» steigt an diesem Wochenende erstmals das Technofestival «New Horizons». Die niederländischen Veranstalter bieten an der 90-jährigen Asphaltschleife in der Eifel sieben große Flächen mit jeweils einem eigenen Musikstil. Die Bühnen für elektronische Musik heißen beispielsweise «Dark Valley», «Garden Of Goa» und «Trancetonia».

Rund 150 DJs sollen auftreten, darunter Robin Schulz, Felix Jaehn, Marshmello, Tiësto, DVBBS, Martin Solveig, Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Armin van Buuren, Alesso, Axwell ? Ingrosso, Gestört Aber Geil und Headhunterz. Die Veranstalter kündigen einen «Querschnitt durch die Szene» an - und erwarten nach eigenen Worten 50 000 Besucher.

Oliver Vordemvenne, Chef des traditionsreichen Festivals «Nature One» bei Kastellaun, spricht von einer Märchenwelt mit bombastischen Bühnen und mehr Mainstream am Nürburgring - im Gegensatz zu den vielen Varianten elektronischer Musik auch auf etlichen kleinen Dancefloors (Tanzflächen) bei seinem eigenen Spektakel Anfang August.

Vordemvenne gibt zu, dass «New Horizons» eine neue Konkurrenz ist: Im vergangenen Jahr zählte «Nature One» 65 000 Besucher auf der ehemaligen US-Raketenstation Pydna im Hunsrück 2016 gezählt - in diesem Sommer waren es nur 56 000 Fans. Allgemein habe in den vergangenen Jahren in Deutschland die Zahl der Festivals mit elektronischer Musik zugenommen.

Bei «Nature One» und «New Horizons» campen viele der meist jungen Fans nebenan in riesigen Zeltdörfern auf Wiesen. Die Sicherheit wird auch an diesem Wochenende groß geschrieben: Große Rucksäcke und Taschen sind laut den Veranstaltern von «New Horizons» tabu, das Gelände werde videoüberwacht. Weiter teilen sie mit: «Wir haben eine Null-Toleranz-Grenze, was Drogen angeht!»

Außerdem warnen die Veranstalter: «Die Musik könnte sehr laut sein.» Daher würden vor Ort Ohrenstöpsel verkauft. Und noch einen Tipp gibt es: «Beim «New Horizons» die große Liebe gefunden? Juhu! Aber denkt dran: Lieber auf Nummer sicher gehen! Stichwort Safer Sex. Und denkt bitte an eure Zeltnachbarn!»