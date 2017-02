Teenager-Party läuft völlig aus dem Ruder

(Landau (dpa/lrs)) Gleich zweimal hat eine 16-Jährige aus Landau am Wochenende die Polizei gerufen: Einmal, um bei einer aus dem Ruder gelaufenen Party in der Wohnung ihrer Eltern mehrere Diebstähle zu melden - und einmal, um in dieser Sache wieder Entwarnung zu geben.