Temperaturen steigen an Rhein, Mosel und Saar wieder

Die Sonne scheint durch den Morgennebel. Foto: Federico Gambarini/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lhe)) Die neue Woche bringt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland langsam steigende Temperaturen. Am Montag seien zunächst nur Höchstwerte von fünf bis sieben Grad drin, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.