Auf bislang unbekannte Art jagten ein oder mehrere Täter am frühen Donnerstag den Automaten am Bahnhof Friedrichsthal in die Luft, wie die Polizei mitteilte. "Durch die enorme Sprengkraft erstreckte sich das Trümmerfeld über eine Strecke von fast 50 Metern.» Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei gab es keine Verletzen. Die Beamten hoffen bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.