Tief «Rasmund» kommt: Es gewittert

Eine Gewitterzelle, erhellt durch einen Blitz. Foto: Patrick Pleul/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf weitere schwülwarme Tage einstellen: Tief «Rasmund» bringt von Dienstag an Schauer und Gewitter. Das sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag voraus.