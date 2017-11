Tochter auf Tankstelle in Mogendorf vergessen: Oma eilt zur Hilfe

In der Zwischenzeit war die Großmutter des Mädchens benachrichtigt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie eilte am Sonntag aus dem über zwei Fahrtstunden entfernten Würzburg an die Seite ihrer Enkelin.

Das Auto der Familie hatte laut Polizei mehrere Sitzreihen. Das Mädchen hatte die Urlaubsrückreise auf der hintersten Reihe verbracht. Ohne dass es die Eltern bemerkten, suchte sie während der Rast die Toilette auf. Die Eltern fuhren nach dem Tanken mit den drei anderen Kindern weiter, aber ohne die Zwölfjährige. Einer Tankstellen-Angestellten fiel das wartende Kind auf und sie alarmierte die Polizei. Die Eltern konnten zunächst nicht erreicht werden, da ihr Handy lautlos gestellt war.